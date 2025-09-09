Иностранцам могут запретить въезд в Россию за нарушения ПДД

Иностранцам могут отказать во въезде в Россию за неоднократные нарушения правил дорожного движения. Судебные материалы, ставшие доступными журналистам, подтверждают, что согласно федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда», мигранты, привлекавшиеся к административной ответственности дважды и более в течение трех лет, могут столкнуться с запретом на въезд в страну. Агентство РИА Новости проанализировало более десяти постановлений, касающихся нарушений правил дорожного движения. В нескольких случаях иностранцам был вынесен трехлетний запрет на въезд в Россию из-за таких нарушений, как отсутствие диагностической карты, не предоставление преимущества пешеходам и игнорирование дорожных знаков.

Некоторые иностранцы пытались оспорить введенные ограничения, утверждая, что их нарушения были незначительными и что они добросовестно исполнили обязательства по уплате штрафов. Однако суды отклонили эти доводы, подтвердив законность запрета на въезд.