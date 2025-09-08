За неделю в травмпункт БСМП попали 614 рязанцев

125 человека обратились за помощью с переломами, 249 — с ушибами, 142 — с растяжениями, 33 — с ранами. Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП работает круглосуточно.

За прошедшую неделю, с 1 по 7 сентября, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 614 пациентам. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения в своих соцсетях.

