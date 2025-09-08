В Санкт-Петербурге 18-летний юноша убил 15-летнюю девочку после их расставания

В Санкт-Петербурге 18-летний юноша убил 15-летнюю девочку после того, как она решила с ним расстаться. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Они познакомились в онлайн-игре и начали встречаться, но через несколько месяцев школьница сообщила о разрыве. Юноше это не понравилось, и он стал преследовать её.

Максим уговорил девочку встретиться в отеле, где после ссоры расправился с ней при помощи ножа. После этого он попытался покончить с собой, но не смог. В результате его госпитализировали.

Фото: Плохие новости 18+