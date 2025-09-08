В Рязанской области закроют движение через ж/д переезд

Ж/д переезд на участке Рыбное — Дягилево (185 км) закроют для движения транспорта с 8:00 до 17:00 11 сентября. Причина — демонтаж настила проезжей части. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

