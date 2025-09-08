В Рязанских лесах запечатлели необычные грибы
В Рязанских лесах запечатлели необычные грибы. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщает Telegram-канал «Мещерский тупик».
«Грушевидные дождевики очень фотогеничны», — говорится в сообщении.
Справка:
Этот вид относится к семейству шампиньоновых и является съедобным в молодом возрасте. Встречается в лесах, садах и парках, на гниющей древесине чаще лиственных пород, большими группами, иногда на зарытой древесине.