В Рязанских лесах запечатлели необычные грибы

«Грушевидные дождевики очень фотогеничны», — говорится в сообщении. Справка: Этот вид относится к семейству шампиньоновых и является съедобным в молодом возрасте. Встречается в лесах, садах и парках, на гниющей древесине чаще лиственных пород, большими группами, иногда на зарытой древесине.