В Рязани выявили нарушения в ходе подготовки к отопительному сезону

В Рязани выявили нарушения в ходе подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время проверки работ по капремонту участков магистральных трубопроводов на улице Новоселов и проезде Яблочкова надзорный орган объявил главам подрядных организации предостережения, чтобы те не сорвали установленные сроки.

Также обнаружились нарушения на системах отопления в некоторых многоквартирных домах. Двум организациям внесли представления.