В РГАТУ состоялся ежегодный областной фестиваль «Праздник урожая — «Спожинки»

Открыли фестиваль врио ректора Рязанского ГАТУ Елена Правдина, министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов и председатель Рязанского регионального объединения работодателей «Агропромышленный союз», депутат Рязанской областной Думы, генеральный директор ООО «Авангард» — Георгий Свид.

Елена Правдина, приветствуя гостей фестиваля, отметила, что сельское хозяйство — основа продовольственной безопасности и благополучия нашей страны. «Мы готовим специалистов, которые будут обеспечивать будущее аграрного сектора, уверена, что на празднике вы убедитесь в высоком уровне нашего АПК», — подчеркнула Елена Николаевна.

От имени Губернатора Павла Малкова всех приветствовал зампред Правительства области Александр Шаститко. Он отметил, что благодаря слаженному труду и высокому профессионализму работников агропромышленного комплекса в настоящее время в регионе собрано уже более 2 млн тонн зерна. Также зампред регионального Правительства вручил награды работникам сельского хозяйства и пищевых предприятий за высокие производственные показатели и многолетний добросовестный труд.

Были в числе награжденных были сотрудники университета:

  • доцент кафедры организации агробизнеса Александр Красников;
  • профессор кафедры технологии общественного питания и переработки сельскохозяйственной продукции Фаррух Мусаев, который в этот день праздновал 75-летие.

В рамках фестиваля свою продукцию представили фермеры и ремесленники из 17 муниципальных образований региона. Состоялась выставка достижений округов и районов Рязанской области, а также выставка животных и сельскохозяйственной техники из России, Беларуси и Китая. Традиционно прошёл конкурс «Рязанский каравай», где хлебопекарные предприятия региона продемонстрировали свою продукцию. Молодые учёные агротехнологического университета представили свои разработки на площадке «Аграрные Кулибины».

Для школьников и студентов были организованы интерактивные игры и мастер-классы, направленные на ознакомление с аграрными и естественно-научными профессиями.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был установлен арт-объект «Поезд Победы», на котором были представлены архивные фотографии, посвящённые сельскому хозяйству региона в военные годы. На главной сцене выступили творческие коллективы и солисты из различных муниципальных образований области, а также студенты РГАТУ.