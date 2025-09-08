В Касимове горел жилой дачный дом

6 сентября горел жилой дачный дом в городе Касимов Касимовского округа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Сообщение об инциденте поступило в 20:43. В ликвидации возгорания участвовали 8 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара составила 12 метров квадратных. Уточняется, что в итоге дачный дом был уничтожен огнем.