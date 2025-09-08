В ДНР мужчина изнасиловал и убил девятилетнюю девочку

В ДНР мужчина изнасиловал и убил девятилетнюю девочку. Об этом 7 сентября сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что 32-летний мужчина познакомился с бабушкой девочки и попросил работу. Злоумышленник помогал семье в хозяйственных делах и жил у них, со школьницей делал уроки.

Как указано в публикации, на днях девочка пропала, а вскоре ее нашли закопанной в лесу. Выяснилось, что мужчина ранее был судим и, по предварительным данным канала, сбежал из военной части. Его задержали.

Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+"