В Челябинске собака напала на детей, пока их мать развлекалась с любовником

В Челябинске собака напала на детей, пока их мать развлекалась с любовником. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что женщина оставила трехлетнего мальчика и его четырехлетнюю сестру у подруги, а сама пошла развлекаться с любовником в машину. По данным канала, дети открыли дверь, за которой находился стаффордширский терьер. Собака набросилась на детей.

Вернувшаяся мать не стала обращаться к врачам. Раны заметила воспитательница в детском саду и позвонила в полицию.

Уточняется, что отец пострадавших собирается лишить бывшую супругу родительских прав.

Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"