Тысячи рязанцев остались без средств реабилитации из-за нарушений в системе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Факт выяснился после обращения местной жительницы, чей отец — инвалид 1 группы не полностью получал катетеры и медицинские изделия.
Во время проверки обнаружились и другие проблемы. Из-за некорректной работы модуля «ТСР» ГИС «Единая цифровая платформа» региональное отделение фонда пенсионного и соцстрахования не сформировало 5 737 направлений на получение средств реабилитации.
Должностному лицу внесли представление и привлекли к административной ответственности.
В итоге более тысячи граждан обеспечили техническими средствами реабилитации.
Также в суд направили 35 исковых заявлений на сумму более 1,6 млн рублей о компенсации морального вреда и возврате средств за самостоятельную покупку ТСР.