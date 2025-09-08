Рязань
Факт выяснился после обращения местной жительницы, чей отец — инвалид 1 группы не полностью получал катетеры и медицинские изделия. Во время проверки обнаружились и другие проблемы. Из-за некорректной работы модуля «ТСР» ГИС «Единая цифровая платформа» региональное отделение фонда пенсионного и соцстрахования не сформировало 5 737 направлений на получение средств реабилитации. Должностному лицу внесли представление и привлекли к административной ответственности.

Тысячи рязанцев остались без средств реабилитации из-за нарушений в системе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Факт выяснился после обращения местной жительницы, чей отец — инвалид 1 группы не полностью получал катетеры и медицинские изделия.

Во время проверки обнаружились и другие проблемы. Из-за некорректной работы модуля «ТСР» ГИС «Единая цифровая платформа» региональное отделение фонда пенсионного и соцстрахования не сформировало 5 737 направлений на получение средств реабилитации.

Должностному лицу внесли представление и привлекли к административной ответственности.

В итоге более тысячи граждан обеспечили техническими средствами реабилитации.

Также в суд направили 35 исковых заявлений на сумму более 1,6 млн рублей о компенсации морального вреда и возврате средств за самостоятельную покупку ТСР.