Тысячи рязанцев остались без средств реабилитации из-за нарушений в системе

Факт выяснился после обращения местной жительницы, чей отец — инвалид 1 группы не полностью получал катетеры и медицинские изделия. Во время проверки обнаружились и другие проблемы. Из-за некорректной работы модуля «ТСР» ГИС «Единая цифровая платформа» региональное отделение фонда пенсионного и соцстрахования не сформировало 5 737 направлений на получение средств реабилитации. Должностному лицу внесли представление и привлекли к административной ответственности.

В итоге более тысячи граждан обеспечили техническими средствами реабилитации.

Также в суд направили 35 исковых заявлений на сумму более 1,6 млн рублей о компенсации морального вреда и возврате средств за самостоятельную покупку ТСР.