Согласно исследованию, каждый 10-й россиянин использует слова «пикми» и «кринж»

Согласно результатам исследования, проведенного контентной платформой «Дзен» и порталом «Грамота. ру», лишь каждый десятый россиянин активно использует в своей речи такие сленговые слова, как «пикми», «кринж» и «катка». Об этом пишет ТАСС.
Опрос, в котором приняли участие 1,3 тысячи респондентов из разных регионов страны, показал, что около 25% опрошенных считают подобные выражения загрязняющими русский язык.
Среди слов, вызывающих наибольшее недовольство, оказались «ризз» (25%) и «дейлик» (24%). Также респонденты негативно относятся к словам «флекс» (23%), «лабуба» (21%) и «скибиди» с «промпт» (по 17%). При этом только 9% опрошенных считают, что сленговые слова могут быть уместны в определенных ситуациях.
Интересно, что большинство респондентов свободно употребляют старые заимствования, ставшие частью языковой нормы, такие как «диван», «зонт» и «бутерброд», что отметили 43% участников опроса. Более новые заимствования, такие как «менеджер», «компьютер» и «супермаркет», используют 34% опрошенных. Профессиональный сленг вызывает раздражение у трети респондентов.
Исследование также показало, что слова вроде «изи» (31%), «софт скиллс» (25%) и «латте» (21%) наиболее распространены в неформальном общении (42% опрошенных). В социальных сетях с заимствованиями сталкивается 41% респондентов, а в профессиональном общении — 38%.