Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
23°
Втр, 09
22°
Срд, 10
20°
ЦБ USD 82.34 0.78 09/09
ЦБ EUR 96.57 1.09 09/09
Нал. USD 82.05 / 82.65 08/09 18:25
Нал. EUR 96.30 / 96.99 08/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
723
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 544
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Согласно исследованию, каждый 10-й россиянин использует слова «пикми» и «кринж»
Согласно исследованию платформы «Дзен» и портала «Грамота. ру», только каждый десятый россиянин активно употребляет сленговые слова вроде «пикми», «кринж» и «катка» (ТАСС). Опрос 1,3 тыс. респондентов показал, что около 25% считают такие выражения загрязняющими язык. Наибольшее недовольство вызывают «ризз» (25%) и «дейлик» (24%); также негативно оценивают «флекс» (23%), «лабуба» (21%), «скибиди» и «промпт» (по 17%). Лишь 9% полагают, что сленг уместен в некоторых ситуациях. При этом 43% свободно используют старые заимствования («диван», «зонт», «бутерброд»), 34% — более новые («менеджер», «компьютер», «супермаркет»). Профессиональный сленг раздражает треть опрошенных.

Согласно результатам исследования, проведенного контентной платформой «Дзен» и порталом «Грамота. ру», лишь каждый десятый россиянин активно использует в своей речи такие сленговые слова, как «пикми», «кринж» и «катка». Об этом пишет ТАСС.

Опрос, в котором приняли участие 1,3 тысячи респондентов из разных регионов страны, показал, что около 25% опрошенных считают подобные выражения загрязняющими русский язык.

Среди слов, вызывающих наибольшее недовольство, оказались «ризз» (25%) и «дейлик» (24%). Также респонденты негативно относятся к словам «флекс» (23%), «лабуба» (21%) и «скибиди» с «промпт» (по 17%). При этом только 9% опрошенных считают, что сленговые слова могут быть уместны в определенных ситуациях.

Интересно, что большинство респондентов свободно употребляют старые заимствования, ставшие частью языковой нормы, такие как «диван», «зонт» и «бутерброд», что отметили 43% участников опроса. Более новые заимствования, такие как «менеджер», «компьютер» и «супермаркет», используют 34% опрошенных. Профессиональный сленг вызывает раздражение у трети респондентов.

Исследование также показало, что слова вроде «изи» (31%), «софт скиллс» (25%) и «латте» (21%) наиболее распространены в неформальном общении (42% опрошенных). В социальных сетях с заимствованиями сталкивается 41% респондентов, а в профессиональном общении — 38%.