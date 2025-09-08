Согласно исследованию, каждый 10-й россиянин использует слова «пикми» и «кринж»

Согласно исследованию платформы «Дзен» и портала «Грамота. ру», только каждый десятый россиянин активно употребляет сленговые слова вроде «пикми», «кринж» и «катка» (ТАСС). Опрос 1,3 тыс. респондентов показал, что около 25% считают такие выражения загрязняющими язык. Наибольшее недовольство вызывают «ризз» (25%) и «дейлик» (24%); также негативно оценивают «флекс» (23%), «лабуба» (21%), «скибиди» и «промпт» (по 17%). Лишь 9% полагают, что сленг уместен в некоторых ситуациях. При этом 43% свободно используют старые заимствования («диван», «зонт», «бутерброд»), 34% — более новые («менеджер», «компьютер», «супермаркет»). Профессиональный сленг раздражает треть опрошенных.

Среди слов, вызывающих наибольшее недовольство, оказались «ризз» (25%) и «дейлик» (24%). Также респонденты негативно относятся к словам «флекс» (23%), «лабуба» (21%) и «скибиди» с «промпт» (по 17%). При этом только 9% опрошенных считают, что сленговые слова могут быть уместны в определенных ситуациях.

Интересно, что большинство респондентов свободно употребляют старые заимствования, ставшие частью языковой нормы, такие как «диван», «зонт» и «бутерброд», что отметили 43% участников опроса. Более новые заимствования, такие как «менеджер», «компьютер» и «супермаркет», используют 34% опрошенных. Профессиональный сленг вызывает раздражение у трети респондентов.

Исследование также показало, что слова вроде «изи» (31%), «софт скиллс» (25%) и «латте» (21%) наиболее распространены в неформальном общении (42% опрошенных). В социальных сетях с заимствованиями сталкивается 41% респондентов, а в профессиональном общении — 38%.