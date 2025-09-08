Рязань
В Украине объявлена экстренная мобилизация почти 122 тысяч человек в связи с критической ситуацией на фронте. Об этом сообщили в телеграм-канале «SHOT».

По данным, полученным от хакеров PalachPro, Killnet и Nessus, Киевский режим планирует призвать 121 900 жителей из семи регионов страны, с особым акцентом на Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую области.

Согласно секретным документам, опубликованным SHOT, в рамках мобилизации будет призвано:

  • Днепропетровская область — 22 500 человек;
  • Одесская область — 18 000 человек;
  • Харьковская область — 15 750 человек;
  • Киевская область — 14 200 человек;
  • Львовская область — 12 500 человек;
  • Волынская область — 8 400 человек;
  • Ивано-Франковская область — 7 850 человек.

Кроме того, из подконтрольных ВСУ территорий Донецкой Народной Республики планируется призвать 11 800 человек, а из Запорожской области — 10 900 человек. В этих регионах будет усилена работа территориальных центров комплектования.

Информацию удалось получить благодаря манипуляциям с фейковым аккаунтом, созданным под именем 17-летней девочки. Военный, общаясь с несуществующей подругой, раскрыл детали о сложных условиях службы, что позволило хакерам внедрить вирус и получить доступ к секретным документам.