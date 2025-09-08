SHOT: в Украине объявили экстренную мобилизацию почти 122 тысяч человек

В Украине объявлена экстренная мобилизация почти 122 тысяч человек в связи с критической ситуацией на фронте, SHOT. По данным хакеров, Киевский режим планирует призвать 121 900 жителей из семи регионов страны, с особым акцентом на Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую области. Согласно секретным документам, опубликованным SHOT, в рамках мобилизации будет призвано: Днепропетровская область — 22 500 человек; Одесская область — 18 000 человек; Харьковская область — 15 750 человек; Киевская область — 14 200 человек; Львовская область — 12 500 человек; Волынская область — 8 400 человек; Ивано-Франковская область — 7 850 человек. Кроме того, из подконтрольных ВСУ территорий Донецкой Народной Республики планируется призвать 11 800 человек, а из Запорожской области — 10 900 человек.

Информацию удалось получить благодаря манипуляциям с фейковым аккаунтом, созданным под именем 17-летней девочки. Военный, общаясь с несуществующей подругой, раскрыл детали о сложных условиях службы, что позволило хакерам внедрить вирус и получить доступ к секретным документам.