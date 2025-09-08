Рязань
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
723
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 544
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Семь из двадцати крупных российских банков снизили ставки по вкладам
Семь из двадцати крупных российских банков снизили ставки по вкладам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Финуслуги».

Отмечается, что только одна финансовая организация из топ-20 повысила ставки, остальные 12 оставили их без изменений.

Средняя ставка по депозитам на полтора года снизилась с 11,03% до 10,62%, а по вкладам на три года — с 9,67% до 9,62%. Ставки по трехмесячным и полугодовым вкладам также уменьшились: с 15,59% до 15,46% и с 13,69% до 13,49% соответственно.

На сегодняшний день минимальная ставка по вкладу на три года составляет 5,7%, максимальная — 18,5%.