Семь из двадцати крупных российских банков снизили ставки по вкладам

Отмечается, что только одна финансовая организация из топ-20 повысила ставки, остальные 12 оставили их без изменений. Средняя ставка по депозитам на полтора года снизилась с 11,03% до 10,62%, а по вкладам на три года — с 9,67% до 9,62%. Ставки по трехмесячным и полугодовым вкладам также уменьшились: с 15,59% до 15,46% и с 13,69% до 13,49% соответственно. На сегодняшний день минимальная ставка по вкладу на три года составляет 5,7%, максимальная — 18,5%.

Семь из двадцати крупных российских банков снизили ставки по вкладам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Финуслуги».

