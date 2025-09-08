Санавиация доставила рязанца из Московской области в ОКБ
Мужчина ехал с родственниками из Михайлова в столицу, когда внезапно ему стало плохо. Родные приняли решение сразу ехать в ближайшее медучреждение в городе Кашира. Местные врачи нормализовали жизненные показатели пациента. После этого стало очевидно, что перевозка наземным транспортом может быть опасна. Было принято решение доставить мужчину вертолетом в сопровождении медбригады. После перелета рязанцу оказали необходимую помощь и оставили под наблюдением специалистов.
Фото: группа ОКБ ВКонтакте.