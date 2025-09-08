Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту выпуска товаров и услуг

Рязанская область заняла третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по наращиванию выпуска товаров и услуг базовыми отраслями экономики в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил Рязаньстат. Регион продемонстрировал значительный рост, совокупный индекс выпуска составил 106% при среднем показателе в 102,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший вклад в рост экономики региона внесли строительная отрасль, обрабатывающие производства и сельское хозяйство, на которые приходится 6%, 58% и 7% соответственно. Рязанская область уступает только Калужской и Тульской областям, которые занимают первые два места в рейтинге.

