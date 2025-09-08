Рязанская область сохранила 25-е место в российском рейтинге по рынку труда

По итогам 2024 года Рязанская область заняла 25-е место в рейтинге российских регионов по рынку труда, получив 76,91 балла из 100 возможных. Об этом пишет РИА Новости. Рейтинг учитывал различные факторы, такие как уровень оплаты труда, занятость, условия труда и ёмкость рынка труда. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, в то время как в конце списка расположились Республика Тыва, Республика Дагестан и Республика Ингушетия. Напомним, в рейтинге за 2023 год Рязанская область также заняла 25 место.

