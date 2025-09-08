Рязанская госжилинспекция нашла нарушения в работе УК

Госжилинспекция на прошлой неделе, с 1 по 5 сентября, провела в Рязани рейды, во время которых проверила, как убирают территории многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Инспекторы проверили, в каком состоянии находятся дворы и контейнерные площадки многоквартирных домов на улицах Ленинского Комсомола, Стройкова, Дзержинского и Никулина.

В итоге найдены нарушения по содержанию территорий и состоянию контейнерных площадок. Управляющим компаниям выдадут предостережения.