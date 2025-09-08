Рязанская бригада почти подготовила соцобъекты Херсонской области к холодам
Специалисты МУП «РМПТС» активно готовят объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Херсонской области к зиме. Об этом сообщили на сайте администрации Рязани. Уточняется, что уже 80% учреждений и зданий готовы к холодам. В данный момент бригада под руководством Дмитрия Кочедыкова работает в Асканийском детском саду. На этой неделе они уже выполнили несколько необходимых работ и сейчас занимаются промывкой батарей, чтобы полностью подготовить садик к отопительному сезону. Кроме того, рязанская бригада также проверяет проводку в здании. Специалисты РМПТС постоянно находятся в Чаплынском округе, где помогают восстанавливать коммунальную инфраструктуру.
Фото: Администрация Рязани