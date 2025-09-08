Рязань
Рязанцу вернут более трех миллионов, похищенных мошенниками
Отмечается, что мужчина перевел аферистам три миллиона 299 тысяч рублей. Во время следствия установили, что деньги поступили на счет жителя Республики Башкортостан. Он выполнял роль дроппера. Прокуратура обратилась в суд и потребовала взыскать с владельца счетов в пользу потерпевшего деньги и проценты. Иск удовлетворен. Мужчине вернут деньги.

Жителю Сапожковского района после обращения в прокуратуру вернут более трех миллионов, похищенных мошенниками. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что мужчина перевел аферистам три миллиона 299 тысяч рублей. Во время следствия установили, что деньги поступили на счет жителя Республики Башкортостан. Он выполнял роль дроппера.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала взыскать с владельца счетов в пользу потерпевшего деньги и проценты. Иск удовлетворен. Мужчине вернут деньги.