Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
720
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 544
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Рязанцев предупредили об отключении света 9 сентября
Рязанцев предупредили об отключении света 9 сентября. Информацию опубликовали городские электросети.

Из-за плановых работ электроэнергию отключат с 09:30 до 14:00 по следующим адресам:

  • ул. Есенина, у д. 116/1;
  • ул. Полевая, д. 7, 24-а, 41-а, 41, 43, 45-б, 51, 53, 55, 57, 59, 6;
  • ул. Веденская, д. 128, 132, 136;
  • ул. 2-й Полевой переулок, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7;
  • ул. 4-й Полевой переулок, д. 10, 18, 18-а;
  • ул. 5-й Полевой переулок, д. 6, 8;
  • ул. 7-й Полевой переулок, д. 1, 3, 5.