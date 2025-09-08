Рязанцев предупредили об отключении света 9 сентября
Из-за плановых работ электроэнергию отключат с 09:30 до 14:00 по следующим адресам: ул. Есенина, у д. 116/1; ул. Полевая, д. 7, 24-а, 41-а, 41, 43, 45-б, 51, 53, 55, 57, 59, 6; ул. Веденская, д. 128, 132, 136; ул. 2-й Полевой переулок, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7; ул. 4-й Полевой переулок, д. 10, 18, 18-а; ул. 5-й Полевой переулок, д. 6, 8; ул. 7-й Полевой переулок, д. 1, 3, 5.
Рязанцев предупредили об отключении света 9 сентября. Информацию опубликовали городские электросети.
Из-за плановых работ электроэнергию отключат с 09:30 до 14:00 по следующим адресам:
- ул. Есенина, у д. 116/1;
- ул. Полевая, д. 7, 24-а, 41-а, 41, 43, 45-б, 51, 53, 55, 57, 59, 6;
- ул. Веденская, д. 128, 132, 136;
- ул. 2-й Полевой переулок, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7;
- ул. 4-й Полевой переулок, д. 10, 18, 18-а;
- ул. 5-й Полевой переулок, д. 6, 8;
- ул. 7-й Полевой переулок, д. 1, 3, 5.