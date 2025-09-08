Рязань
Рязанцев предупредили об алкоголе, от которого насмерть отравились 20 человек
Рязанцев предупредили об опасном алкоголе, который убил более 20 человек. Об этом рассказали в сюжете «Вести-Рязань». По данным Роспотребнадзора, в 2024 году 76% отравлений спиртосодержащими жидкостями связаны с суррогатами, большинство — смертельные. Житель Илья признался, что зависимость толкает пить всё подряд. Врачи отмечают, что от домашнего вина с метанолом пострадать может и трезвый, здоровый человек — иногда даже сильнее, чем хронический пьющий. Медики советуют исключить непроверенные напитки и немедленно обращаться к врачам при первых признаках отравления.

Рязанцев предупредили об алкоголе, от которого насмерть отравились более 20 человек. Соответствующий сюжет сняли «Вести-Рязань».

По данным Роспотребнадзора, 76% всех отравлений спиртосодержащимися жидкостями в 2024 году были связаны с употреблением суррогатного алкоголя. Причем большая часть их них — смертельные.

«Ты уже готов все что угодно выпить. Даже то, что предлагают незнакомые люди. Бывало, что вызывали врача, когда травился», — рассказал Илья, который восемь лет не может справиться с алкогольной зависимостью.

Но врачи в сюжете предупредили, что не только алкоголики могут отравиться домашним вином. Если это активный суррогат с большим количеством метанола, то на обычного человека, который ведет трезвый образ жизни, является спортсменом, следит за собой, токсическое действие все равно будет оказано. Может, проявляться будет даже более выражено, чем у людей, злоупотребляющих алкоголем, отметил завотделением неотложной помощи Рязанского областного наркодиспансера.

Врачи посоветовали рязанцам исключить непроверенные напитки. При первых признаках отравления, следует сразу обратиться к специалистам.

Фото: кадры из сюжета «Вести-Рязань»