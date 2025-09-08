Рязанцев предупредили о мошенниках, звонящих на стационарные телефоны

По данным регионального отделения Банка России, чаще всего злоумышленники заявляют, что завершен договор связи. Чтобы его продлить, запрашивают личные данные абонента. Под предлогом связи с курьером, который привезет новый договор, аферисты стремятся узнать номер телефона жертвы. После присылают СМС с кодом якобы для подтверждения или авторизации. Отмечается, что на самом деле это код от мобильного банка или же личного кабинета «Госуслуг».

Рязанцев предупредили о мошенниках, звонящих на стационарные телефоны. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

По данным регулятора, чаще всего злоумышленники заявляют, что завершен договор связи. Чтобы его продлить, запрашивают личные данные абонента.

Под предлогом связи с курьером, который привезет новый договор, аферисты стремятся узнать номер телефона жертвы. После присылают СМС с кодом якобы для подтверждения или авторизации.

Отмечается, что на самом деле это код от мобильного банка или же личного кабинета «Госуслуг».

Заместитель начальника отдела безопасности регионального отделения Банка России Сергей Гусев призвал рязанцев быть бдительными и перепроверять любую информацию.