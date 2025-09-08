Рязань
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 часов назад
720
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
958
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 544
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 279
Рязанцам рассказали о погоде 9 сентября
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Ветер будет северо-восточный, до 10 м/с. Температура воздуха ночью по области составит +8…+13°С, днем — +19…+24°С.

