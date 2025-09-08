Рязанцам рассказали о погоде 9 сентября
В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Ветер будет северо-восточный, до 10 м/с. Температура воздуха ночью по области составит +8…+13°С, днем — +19…+24°С.
