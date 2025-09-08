Рязань получит федеральные средства на строительство теплосетей

Рязанская область получит помощь из федерального бюджета для строительства новых теплосетей в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ТЭК и ЖКХ по региону.

Губернатор Павел Малков сообщил, что до 2027 года планируется заменить 11 километров тепломагистрали, которая пройдет от Новорязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой. Проект уже готов, и его стоимость составит 928 миллионов рублей.

Федеральное правительство продолжает рассматривать проекты, на которые будут выделены кредиты для инфраструктуры. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что уже распределено более 46 миллиардов рублей для 37 проектов в 14 регионах, в основном в сфере жилищно-коммунального хозяйства.