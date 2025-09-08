Рязань
Путин внес в ГД законопроект о денонсации конвенции по предупреждению пыток
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции о предупреждении пыток 1987 года. Текст опубликован в электронной базе ГД, сообщает ТАСС. В пояснительной записке отмечено, что с 2023 года Россия не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из‑за блокировки избрания нового члена от РФ в Совете Европы. Россия, вступившая в Совет Европы в 1996 году, вышла из организации в 2022 году и с тех пор последовательно денонсирует документы Совета Европы, заявляя о приверженности защите прав человека через национальное законодательство.

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, подписанной в 1987 году. Текст законопроекта уже опубликован в электронной базе Госдумы, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что с 2023 года Россия не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки процесса избрания нового члена от РФ Советом Европы. Обращения России по этому вопросу не получили ответа, что, по мнению авторов законопроекта, нарушает представительные права страны и подрывает механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств.

Правительство России выступило с предложением денонсировать конвенцию, отмечая, что дискриминационные обстоятельства препятствуют эффективному сотрудничеству. Россия, которая вступила в Совет Европы в 1996 году, объявила о выходе из этой организации в 2022 году после приостановления своего представительства. С тех пор Москва последовательно денонсирует документы Совета Европы, подчеркивая при этом свою приверженность к международным обязательствам в области прав человека через национальное законодательство.

Фото: kremlin.ru