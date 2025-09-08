Полицейские поймали пьяного рязанца за рулем Mitsubishi

Инцидент произошел днем 6 сентября на улице Ленина в рабочем поселке Сараи. Полицейские остановили 26-летнего водителя на Mitsubishi Lancer. Молодой человек прошел медосвидетельствование. Результат показал 0,547 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На нарушителя составили протокол по статье 12.8 части 1 КоАП РФ. Водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение «прав».