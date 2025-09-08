Рязань
На рязанских АЗС начали ограничивать продажу бензина, власти назвали причины
На рязанских АЗС начали ограничивать продажу бензина, сообщили в комментариях под постом губернатора. Читатели РЗН. Инфо сообщили о лимите до 20 л АИ-95 в одни руки. В министерстве пояснили, что перебои связаны с сезонным спросом — уборочная кампания, начало учебного года, ограничениями мелкооптовых поставок и логистикой с баз за пределами области. Ситуация, по их словам, стабилизируется до конца месяца.

На рязанских АЗС начали ограничивать продажу бензина, в минэкономразвития назвали причины. Соответствующие комментарии появились под постами губернатора Павла Малкова.

«Опять на заправках нет АИ-95 и дизельного топлива, АИ-92 отпускается ограниченно», — написал комментатор.

Читатели РЗН. Инфо рассказали, что ограничение на некоторых АЗС действует до 20 литров АИ-95 в одни руки.

На это ему в минэкономразвития ответили, что это происходит из-за высокого сезонного спроса на топливо — уборочная кампания, начало учебного года.

«Перебои с обеспечением бензином марок АИ-95 и АИ-92 заправочных станций региона связаны с ограничениями мелкооптовых поставок организациями-производителями, а также логистическими сложностями транспортировки с баз, находящихся за пределами области», — написали в министерстве.

Также там подчеркнули, что ситуация стабилизируется до конца месяца.