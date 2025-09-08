На рязанских АЗС начали ограничивать продажу бензина, власти назвали причины

На рязанских АЗС начали ограничивать продажу бензина, в минэкономразвития назвали причины. Соответствующие комментарии появились под постами губернатора Павла Малкова.
«Опять на заправках нет АИ-95 и дизельного топлива, АИ-92 отпускается ограниченно», — написал комментатор.
Читатели РЗН. Инфо рассказали, что ограничение на некоторых АЗС действует до 20 литров АИ-95 в одни руки.
На это ему в минэкономразвития ответили, что это происходит из-за высокого сезонного спроса на топливо — уборочная кампания, начало учебного года.
«Перебои с обеспечением бензином марок АИ-95 и АИ-92 заправочных станций региона связаны с ограничениями мелкооптовых поставок организациями-производителями, а также логистическими сложностями транспортировки с баз, находящихся за пределами области», — написали в министерстве.
Также там подчеркнули, что ситуация стабилизируется до конца месяца.