63 участника СВО прошли реабилитацию в медучреждениях Рязанской области

Курс реабилитации в медучреждениях Рязанской области в период 2024—2025 годов прошли 63 участника СВО, из них 35 — в 2025 году. Как отметил Павел Малков, в регионе выстроена межведомственная система, позволяющая обеспечить бойца комплексной поддержкой: от высокотехнологичной медпомощи и протезирования до решения социальных вопросов. Кроме того, глава региона рассказал, что за последние два года для реабилитации участников СВО закуплено более 350 единиц специального оборудования.

Он отметил, что использование подобных реабилитационных комплексов позволяет быстрее восстанавливаться бойцам.

Так, роботизированные аппараты для разработки суставов увеличивают эффективность восстановления подвижности по сравнению с традиционными методами в два-три раза; маломобильные пациенты, использующие специальные тренажеры для обучения ходьбе на протезе и восстановления навыков равновесия, также прогрессируют существенно быстрее.

Отмечается, что современное оборудование используется и для психологической реабилитации, включая аудиовизуальные комплексы для снятия стресса и тревожности.

Оборудование распределено между 11 медицинскими организациями Рязанской области.