Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»
Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками вуза и предлагают внести сведения о полученном образовании на портале. Для этого россиян просят назвать код из СМС от «Госуслуг». После того как человек называет код, аферисты получают доступ к его личному кабинету.
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с «Госуслугами». Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщило РИА Новости.
Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками вуза и предлагают внести сведения о полученном образовании на портале. Для этого россиян просят назвать код из СМС от «Госуслуг».
После аферисты получают доступ к личному кабинету человека.