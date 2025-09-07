Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»

Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками вуза и предлагают внести сведения о полученном образовании на портале. Для этого россиян просят назвать код из СМС от «Госуслуг». После того как человек называет код, аферисты получают доступ к его личному кабинету.