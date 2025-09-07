Под Рязанью произошло ДТП
ДТП случилось ночью 7 сентября на Большом Рязанском кольце между деревней Секиотово и селом Подвязье Рязанского района. Судя по кадрам, столкнулись «ГАЗель» и фургон. Последний после аварии съехал в кювет. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК»