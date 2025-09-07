Названы профессии, которые никогда не заменит нейросеть

Названы профессии, которые никогда не заменит нейросеть. Об этом рассказал эксперт по найму, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов «Газете.Ru».

По его словам, есть профессии, в которых роль человека остается критически важной. Среди них:

строители — работают в постоянно меняющихся условиях, где требуются гибкость и принятие нестандартных решений;

кровельщики — трудятся в экстремальных условиях и должны быстро оценивать риски на высоте;

сантехники и электрики — при работе с оборудованием опираются на опыт и интуицию, что невозможно воспроизвести алгоритмами;

пожарные — их деятельность требует мгновенной реакции и способности спасать жизни в непредсказуемых ситуациях;

водители в сложных условиях, например, дальнобойщики, работающие на дорогах с плохим покрытием или ограниченной видимостью.

Кладов добавил, что искусственный интеллект справляется с обработкой данных и рутиной, но бессилен там, где нужны физическое присутствие, креативность и эмоциональный интеллект.

