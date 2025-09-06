Володин заявил, что в каждой российской школе должен преподавать участник СВО

По мнению Володина, опыт и личные качества российских военных могут значительно обогатить образовательный процесс и стать важным примером для подрастающего поколения. «Было бы хорошо, если бы в каждой школе работал такой преподаватель. Участники СВО проявили героизм и патриотизм, они сознательно выбрали защиту Родины. Поэтому государство должно поддержать их и обеспечить возможность применять свои навыки и ценности в обучении детей», — подчеркнул Володин.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с инициативой включить участников СВО в состав педагогического коллектива российских школ. Соответствующую информацию опубликовали в Интерфаксе.

По мнению Володина, опыт и личные качества российских военных могут значительно обогатить образовательный процесс и стать важным примером для подрастающего поколения.

«Было бы хорошо, если бы в каждой школе работал такой преподаватель. Участники СВО проявили героизм и патриотизм, они сознательно выбрали защиту Родины. Поэтому государство должно поддержать их и обеспечить возможность применять свои навыки и ценности в обучении детей», — подчеркнул Володин.

Глава Госдумы отметил, что важно предоставить ветеранам СВО возможность преподавать те предметы, которые им наиболее близки и интересны. Он также вспомнил собственный школьный опыт, когда военную подготовку и труд вели фронтовики Великой Отечественной войны, что оказало значительное влияние на формирование его мировоззрения.