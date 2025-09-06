Вассерман заявил, что вслед за Рязанью регионы, возможно, начнут запрещать проезд для электросамокатов

По его словам, проблема взаимодействия электросамокатчиков и пешеходов действительно существует и вызывает множество конфликтов и несчастных случаев. «Другие регионы, очевидно, посмотрят, что получится в Рязанской области, и тогда будут решать, стоит ли подражать этому опыту. Проблема действительно серьезная, и без проб и экспериментов обойтись вряд ли удастся», — подчеркнул Вассерман.

В Рязанской области приняли закон, ограничивающий парковку и стоянку электросамокатов и велосипедов в центре города. Телеведущий и депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью «ФедералПресс» оценил инициативу региона.

Он также напомнил, что в начале автомобильного движения в Британии для безопасности пешеходов даже вводили человека с красным флагом, который шел впереди машины, пока не накопился опыт и не появились более эффективные меры.