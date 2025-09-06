Рязань
В Рязани предложили обустроить зону отдыха в Южном
Председатель ТОС поселка Мирный попросила включить в муниципальную программу «Окраины» ремонт двух улиц. Программа стартовала в 2025 году и рассчитана до 2030-го, в этом году планируется ремонт 11 участков дорог. Мэр поручил рассмотреть возможность добавить в программу дороги из обращения. Также поступило предложение превратить лесопосадку в поселке Южный в зону отдыха. Это можно сделать в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава администрации поручил провести уборку территории в рамках осеннего месячника по благоустройству.

Председатель ТОС поселка Мирный попросила включить в муниципальную программу «Окраины» ремонт двух улиц. Программа стартовала в 2025 году и рассчитана до 2030, в этом году планируется ремонт 11 участков дорог. Мэр поручил рассмотреть возможность добавить в программу дороги из обращения.

Другая рязанка обратилась с просьбой установить уличное освещение на перекрестке улиц Новоселковская и Добролюбова и на остановке «Автобаза ОПС». Сейчас готовится смета, также мэр поручил решить вопрос в 2025 году.

Также поступило предложение превратить лесопосадку в поселке Южный в зону отдыха. Это можно сделать в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава администрации поручил провести уборку территории в рамках осеннего месячника по благоустройству.

Фото — администрация Рязани.