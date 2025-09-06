В Рязани иностранец пытался предъявить поддельное удостоверение полицейским

В Рязани иностранец пытался предъявить поддельное водительское удостоверении полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону 6 сентября.

Инцидент произошел на стационарном посту ДПС «Дягилевский». Сотрудники полиции остановили для проверки документов автомобиль 34-летнего мужчины из среднеазиатской республики. Иностранец предъявил полицейским водительское удостоверение. Качество документа вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности. Автоинспекторы изъяли удостоверение и отправили его на экспертизу.

Экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение было поддельным, подчеркнули в ведомстве.

Дознаватель ОМВД России по Московскому району возбудил уголовное дело в отношении мигранта по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). За это предусмотрено наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года.