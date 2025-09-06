Турпоток в Рязанскую область увеличится до двух миллионов человек

По словам Малкова, в 2024 году число туристов в области выросло на 90% по сравнению с 2023 годом — с 813,7 тыс. до 1,57 млн человек. Такой динамичный рост он связал с развитием туристической инфраструктуры: в регионе сейчас около 160 гостиниц, санаториев, баз отдыха и хостелов общей вместимостью до 10 тысяч мест, а также более 800 ресторанов и кафе с блюдами местной кухни. В планах — строительство оздоровительных центров, туристических комплексов, новых музеев, аквапарка и глэмпинг-парка.

Туристический поток в Рязанскую область в 2025 году увеличится до двух миллионов человек. Об этом ТАСС сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков на Восточном экономическом форуме.

По словам Малкова, в 2024 году число туристов в области выросло на 90% по сравнению с 2023 годом — с 813,7 тыс. до 1,57 млн человек. Такой динамичный рост он связал с развитием туристической инфраструктуры: в регионе сейчас около 160 гостиниц, санаториев, баз отдыха и хостелов общей вместимостью до 10 тысяч мест, а также более 800 ресторанов и кафе с блюдами местной кухни. В планах — строительство оздоровительных центров, туристических комплексов, новых музеев, аквапарка и глэмпинг-парка.

Кроме того, Рязанская область участвует в программе «Открой твою Россию», направленной на развитие выездного туризма и укрепление туристического имиджа страны. По словам Малкова, проект поможет привлечь туристов из дружественных стран и сделать их поездки более удобными и безопасными.