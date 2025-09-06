Скрипку Эйнштейна продадут, начальная цена торгов — 405 тысяч долларов
Скрипку физика-теоретика Альберта Эйнштейна продадут, начальная цена торгов — 405 тысяч долларов. Он спрятал инструмент от нацистов при переезде из страны,
Эта скрипка была первой у ученого. Эйнштейн ее лично купил в Германии в середине 1890-х годов.
Эйнштейн выгравировал на скрипке название «Лина», сообщили в материале.
Эйнштейн начал играть на скрипке в пять лет и не переставал на протяжении всей своей жизни.
Записей его исполнения не существует, но он утверждал, что если бы не стал физиком, то посвятил бы свою карьеру музыке, подчеркнули в РБК.
Фото: Keystone / Getty Images