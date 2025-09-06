Рязанцы пожаловались на сбои со связью в МТС

«У мужа и у меня не работает связь на МТС. Просто показывает, что „нет сети“ и все», — поделилась рязанка. Неполадки подтверждают данные детекторов сбоев. Также о сбоях у нескольких провайдеров и проблемах с мобильной связью сообщают пользователи форумов. Там советовали обращаться к провайдеру по горячей линии. Рязанка оставила заявку в чате поддержки оператора. Там сообщили, что заявку направили в техотдел и в ближайшее время пообещали проблему решить. На вопрос, когда ожидается решение проблемы, оператор точных сроков не указал.

