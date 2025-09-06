Рязанцев призвали сохранять спокойствие из-за работ по уничтожению БПЛА

На территории региона с 10 утра будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. «Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков», — написали в опергруппе. Если рязанец увидел обломок беспилотника — приближаться к нему нельзя, напомнили там. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.