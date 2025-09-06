Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
23°
Пнд, 08
21°
Втр, 09
23°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 07/09 07:00
Нал. EUR 94.90 / 96.30 07/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 2025 15:54
681
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 212
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 103
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
6 370
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцев призвали сохранять спокойствие из-за работ по уничтожению БПЛА
На территории региона с 10 утра будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. «Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков», — написали в опергруппе. Если рязанец увидел обломок беспилотника — приближаться к нему нельзя, напомнили там. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.

Рязанцев призвали сохранять спокойствие из-за работ по уничтожению БПЛА. Это сообщили в опергруппе Рязанской области 6 сентября.

На территории региона с 10 утра будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА.

«Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков», — написали в опергруппе.

Если рязанец увидел обломок беспилотника — приближаться к нему нельзя, напомнили там. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.