Рязанцев призвали сохранять спокойствие из-за работ по уничтожению БПЛА
На территории региона с 10 утра будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. «Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков», — написали в опергруппе. Если рязанец увидел обломок беспилотника — приближаться к нему нельзя, напомнили там. Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.
