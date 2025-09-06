Рязань вошла в топ-5 городов по росту цен на вторичное жилье

Согласно материалу «РИА недвижимость», Рязань
По подсчетам портала, в исследовании охватили 70 городов: в 43 из них средняя цена «квадрата» выросла, в 25 — снизилась, в двух оставалась без изменений.
Наибольший прирост зафиксирован в Севастополе (+3,5%), Чебоксарах (+3,4%), Перми (+3,3%), Курске (+3,0%) и Рязани (+2,4%).
Самые заметные падения цен наблюдались в Ленинградской области (-3,6%), Волжском (-2,6%), Якутске (-2,6%), Чите (-2,2%) и Подмосковье (-1,9%).
В целом по крупным городам России средняя стоимость вторичного жилья в августе увеличилась на 0,7% и составила 122,2 тыс. рублей за квадратный метр. Квартиры на вторичном рынке Москвы подешевели в августе на 1,3% — до в среднем 361,1 тыс. рублей за квадратный метр.