Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
23°
Пнд, 08
21°
Втр, 09
23°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 07/09 07:00
Нал. EUR 94.90 / 96.30 07/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 2025 15:54
681
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 212
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 103
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
6 370
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Российские частные компании увеличат вложения в разведку золота до 103 млрд
По словам главы минприроды Александр Козлов, объем частных инвестиций в геологоразведку золота будет известен в начале 2026 года, но уже сейчас запланировано значительное увеличение по сравнению с 2024. Государственные вложения при этом останутся примерно на уровне 1,03 миллиарда рублей. Козлов также отметил, что по итогам 2025 года ожидается прирост запасов золота в России свыше 500 тонн, а по результатам первого полугодия 2025 года запасы уже увеличились почти на 450 тонн, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Российские компании планируют увеличить вложения в разведку золота на 30% в 2025 году — до 103 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава минприроды Александр Козлов в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По его словам, объем частных инвестиций в геологоразведку золота будет известен в начале 2026 года, но уже сейчас запланировано значительное увеличение по сравнению с 2024. Государственные вложения при этом останутся примерно на уровне 1,03 миллиарда рублей.

Козлов также отметил, что по итогам 2025 года ожидается прирост запасов золота в России свыше 500 тонн, а по результатам первого полугодия 2025 года запасы уже увеличились почти на 450 тонн, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«В случае открытия и постановки на учет крупных месторождений он может быть и выше», — подчеркнул министр.