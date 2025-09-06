Российские частные компании увеличат вложения в разведку золота до 103 млрд

По словам главы минприроды Александр Козлов, объем частных инвестиций в геологоразведку золота будет известен в начале 2026 года, но уже сейчас запланировано значительное увеличение по сравнению с 2024. Государственные вложения при этом останутся примерно на уровне 1,03 миллиарда рублей. Козлов также отметил, что по итогам 2025 года ожидается прирост запасов золота в России свыше 500 тонн, а по результатам первого полугодия 2025 года запасы уже увеличились почти на 450 тонн, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Российские компании планируют увеличить вложения в разведку золота на 30% в 2025 году — до 103 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава минприроды Александр Козлов в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«В случае открытия и постановки на учет крупных месторождений он может быть и выше», — подчеркнул министр.