Двум рязанкам исполнилось по 101 году

Две рязанки в один день отметили 101-й день рождения. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе рязгордумы.

День рождения отпраздновали Елизавета Любаева и Валентина Коршунова.

Елизавета Любаева родилась в Саратовской области, сообщили в рязанской городской думе. Во время Великой Отечественной войны она работала на нужды фронта, является труженицей тыла. В 60-х годах переехала в Рязань, много лет отдала профессии бухгалтера.

Валентина Коршунова уроженка Старого Оскола в Курской области.

«Во время Великой Отечественной войны, когда город был в оккупации, была участницей подпольного движения, также является труженицей тыла. После войны жила в Мичуринске, а затем переехала к родным в Рязани», — рассказали в публикации.

У Валентины две дочери, трое внуков и 10 правнуков.

Обеим именинницам вручили памятные подарки.