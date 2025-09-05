За неделю более 300 рязанцев получили штрафы за парковку на газонах

Всего с начала года 8538 нарушителей в Рязани привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила восемь миллионов 538 тысяч рублей.

За неделю 313 рязанцев получили штрафы за парковку на газонах. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба горадминистрации.

