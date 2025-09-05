Рязань
Владимир Путин резко ответил Западу на планы размещения войск на Украине
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на планы Запада по размещению иностранных войск на территории Украины. По данным Washington Post, Путин заявил, что любые иностранные военные на Украине станут законными целями для российских вооружённых сил. По словам российского лидера, он не видит смысла в присутствии иностранных контингентов на Украине после достижения мирного соглашения. Путин подчеркнул, что размещение войск будет восприниматься как угроза, и российская сторона примет меры в ответ.

Ранее стало известно о разработке плана «коалиции желающих» по отправке военных на Украину с поддержкой США, что вызвало обеспокоенность в Москве.