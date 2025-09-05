Рязань
VIII деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» стартует 11 сентября
На территории загородного комплекса «Окская жемчужина» 11 сентября пройдет VIII деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Об этом сообщила пресс-служба регионального АРБ.

Форум ― крупнейшее международное мероприятие региона в экономической сфере. Его основные цели ― развитие деловых связей, поиск новых партнеров и обмен опытом с ведущими экспертами в сфере международной торговли.

Представители бизнеса могут стать участником форума по ссылке: https://ryazan-forum.ru/. Организатором выступает Агентство развития бизнеса Рязанской области при поддержке регионального правительства.

«Приглашаю представителей бизнеса, заинтересованных в расширении экспорта или планирующих начать поставки за рубеж, принять участие в форуме и открыть для себя новые возможности!» — написала в своих соцсетях зампредседателя облправительства Юлия Швакова.

В мероприятии примут участие предприниматели, представители исполнительной власти, инфраструктуры поддержки предпринимателей, международных сообществ и организаций из России и зарубежных стран. В числе гостей в этом году — участники из Белоруссии, Китая, Кубы, Ирана, Вьетнама, Чили.

В программе:

  • пленарное заседание «Опорные страны как основа внешней торговли»;
  • панельные дискуссии «Новые возможности для экспортного развития в странах Латинской Америки», «От Ближнего Востока до Тихого океана: успешные региональные практики работы с зарубежными партнерами», «Российский экспорт продукции АПК-2025: перспективы и новые возможности»;
  • подписание соглашений и договоров с иностранными организациями и компаниями;
  • B2B-переговоры с иностранными байерами;
  • награждение победителей конкурса «Экспортер года Рязанской области — 2024».

Возрастное ограничение — 18+