VIII деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» стартует 11 сентября

На территории загородного комплекса «Окская жемчужина» 11 сентября пройдет VIII деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Об этом сообщила пресс-служба регионального АРБ.
Форум ― крупнейшее международное мероприятие региона в экономической сфере. Его основные цели ― развитие деловых связей, поиск новых партнеров и обмен опытом с ведущими экспертами в сфере международной торговли.
Представители бизнеса могут стать участником форума по ссылке:
«Приглашаю представителей бизнеса, заинтересованных в расширении экспорта или планирующих начать поставки за рубеж, принять участие в форуме и открыть для себя новые возможности!» —
В мероприятии примут участие предприниматели, представители исполнительной власти, инфраструктуры поддержки предпринимателей, международных сообществ и организаций из России и зарубежных стран. В числе гостей в этом году — участники из Белоруссии, Китая, Кубы, Ирана, Вьетнама, Чили.
В программе:
- пленарное заседание «Опорные страны как основа внешней торговли»;
- панельные дискуссии «Новые возможности для экспортного развития в странах Латинской Америки», «От Ближнего Востока до Тихого океана: успешные региональные практики работы с зарубежными партнерами», «Российский экспорт продукции АПК-2025: перспективы и новые возможности»;
- подписание соглашений и договоров с иностранными организациями и компаниями;
- B2B-переговоры с иностранными байерами;
- награждение победителей конкурса «Экспортер года Рязанской области — 2024».
Возрастное ограничение — 18+