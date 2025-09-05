В Рязанской области начался ремонт трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород

В Рязанской области начался ремонт трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанская область». По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приводят в порядок более 12 км дороги на территории Касимовского округа и Шиловского района. Рабочий участок начинается от поворота на село Сидорово. На данный момент подрядчик укрепляет дорожное основание холодной регенерацией; в ближайшее время планируется укладка выравнивающего слоя асфальта. Завершить работы намерены к концу года.

Фото: tg «Рязанская область»