В Рязани столкнулись Haval и Kia. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.
ДТП произошло в пятницу, 5 сентября, на улице Гагарина. По словам очевидцев, пострадавших нет, автомобили получили незначительные механические повреждения.
Движение на участке дороги затруднено.
Официальная информация уточняется.