В Рязани сбили питбайкера

ДТП произошло в пятницу, 5 сентября, на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта. Судя по кадрам, машина такси сбила питбайк. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.