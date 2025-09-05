В Рязани сбили питбайкера
ДТП произошло в пятницу, 5 сентября, на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта. Судя по кадрам, машина такси сбила питбайк. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани сбили питбайкера. Соответствующие кадры разместили в соцсетях.
ДТП произошло в пятницу, 5 сентября, на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта. Судя по кадрам, машина такси сбила питбайк.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото: личная страница Александера Батьковича в «ВК», видео: Виталий Долотин