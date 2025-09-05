В Рязани пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс «Театральный калейдоскоп»

Он состоится с 24 по 27 сентября 2025 года в школе-интернате № 26 для детей с нарушением зрения. В этом году мероприятие соберет почти вдвое больше участников, чем в прошлом — в числе гостей юные артисты с нарушением зрения из Вологды, Ульяновска, Лаишево (Республика Татарстан), Москвы, Липецка, Воронежа, Луганска, Симферополя, Нижнего Новгорода, Рязани, Самары и Кисловодска. Возрастное ограничение 0+.

Работы будет оценивать профессиональное жюри — в его составе театральные критики, режиссёры, заслуженные работники культуры.

Отмечается, что фестиваль открыт для зрителей.

